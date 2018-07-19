19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси до конца недели. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Виновником дождей на этой неделе является малоподвижный южный циклон, центр которого - над северо-востоком Украины. На территорию нашей страны поступает теплый влажный воздух черноморского происхождения. Установившаяся в Беларуси погода с проливными дождями и высокой температурой воздуха больше характерна для черноморского побережья, - рассказала Наталья Клевец. - До конца этой недели территория страны останется под влиянием атмосферных фронтов и теплых влажных воздушных масс, поэтому сохранится неустойчивая, по-летнему теплая погода. В дневные и вечерние часы во многих районах страны будут отмечаться дожди различной интенсивности, грозы, сопровождаемые порывистым ветром. В ночное время грозовая активность и дожди будут ослабевать. Температурный режим останется повышенным: ночью - плюс 14-19 градусов, днем - плюс 22-28".

В начале следующей недели на западе Беларуси дождей станет меньше. В то же время в центральных и восточных регионах страны сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, вероятность гроз останется высокой. Температура воздуха почти не изменится: ночью - от плюс 11 на западе до 18 градусов выше нуля на востоке, днем - 22-28 градусов тепла.-0-

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