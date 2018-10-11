До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В середине недели территория Беларуси оказалась под влиянием обширного антициклона, который будет определять погоду в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели. Ожидается по-осеннему комфортная теплая погода с температурным фоном на 3-5 градусов выше климатической нормы. Будет в основном без осадков, в ночные и утренние часы из-за выхолаживания воздуха местами не обойдется без туманов", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 12 октября, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, в некоторых районах плюс 1-3 градуса. Днем будет 13-19 градусов тепла.

В субботу и воскресенье, 13-14 октября, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем будет плюс 12-19 градусов.

На следующей неделе с понедельника по среду, 15-17 октября, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит плюс 2-9 градусов, днем - 13-20 градусов тепла.-0-

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