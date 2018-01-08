Тест-систему для оценки состояния иммунитета разработали в Беларуси

8 января, Минск /Светлана Василевская - БЕЛТА/. Тест-систему для определения состояния иммунитета разработали в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Мария Стеганцева.

"Наша тест-система позволяет определить количество лимфоцитов в периферической крови, благодаря чему можно оценить состояние иммунитета, то есть насколько хорошо происходит продукция новых клеток. Если количество лимфоцитов снижено, значит, у человека есть какие-то проблемы с иммунной системой и необходима более развернутая диагностика полного состава клеточных субпопуляций, например, иммунограмма. Если все хорошо, необходимости в дальнейшей диагностике нет", - сказала Мария Стеганцева.

В частности, применение нового метода целесообразно для скрининга первичных иммунодефицитов у новорожденных. Врожденные нарушения иммунной системы с каждым годом встречаются все чаще. Когда ставится соответствующий диагноз на основе других методов, как правило, дети уже имеют тяжелые инфекционные осложнения: постоянные простуды, отиты, бронхиты и т.д. Установив заболевание на ранних этапах, еще до развития таких осложнений, можно не только улучшить состояние здоровья ребенка, но и снизить расходы на лечение.

Тест-система применяется и для ретроспективной диагностики, когда нет возможности прямо сейчас взять кровь у пациента. Человек мог сдать биологический материал раньше, когда еще не стоял вопрос о наличии у него какого-то расстройства иммунной системы. Замороженный материал для иммунограммы или другого детального метода непригоден. "Наш метод работает на уровне ДНК, поэтому мы можем провести оценку и получить результат, используя сохраненный ранее образец крови", - отметила научный сотрудник.

Кроме того, метод применим и в качестве дифференциальной диагностики, когда нет необходимости или показаний для проведения развернутого анализа. В целом тест-система достаточно многофункциональна. По сравнению с иммунограммой ее применение обходится во много раз дешевле.

В США подобный метод утвержден на законодательном уровне, в Европе применяется пока лишь в научных целях. В Беларуси он используется только в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Специалисты центра при поддержке Минздрава сейчас прорабатывают возможность расширить спектр применения этого метода. Перспективным может стать, например, мониторинг восстановления лимфоцитов после трансплантации у пациентов не только с иммунодефицитами, но и онкозаболеваниями.-0-