Торгово-логистический центр в "Каменном Логе" планируют запустить в августе

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-логистический центр в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой планируют запустить в августе. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

РУП "Белтаможсервис" реализует инвестиционный проект на Br20 млн. Строительство ТЛЦ находится на завершающей стадии. В июле планируется завершить строительные работы, а в августе - запустить объект.

За сутки через "Каменный Лог" проезжает более тысячи грузовиков. Сервисная зона активно строится, в том числе склад и стоянка.

В ближайшие два года транспортно-логистический центр откроется также в пункте пропуска "Берестовица" на границе с Польшей.-0-