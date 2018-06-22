Торгово-логистический центр в "Каменном Логе" планируют запустить в августе

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-логистический центр в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой планируют запустить в августе. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
РУП "Белтаможсервис" реализует инвестиционный проект на Br20 млн. Строительство ТЛЦ находится на завершающей стадии. В июле планируется завершить строительные работы, а в августе - запустить объект.
За сутки через "Каменный Лог" проезжает более тысячи грузовиков. Сервисная зона активно строится, в том числе склад и стоянка.
В ближайшие два года транспортно-логистический центр откроется также в пункте пропуска "Берестовица" на границе с Польшей.-0-
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