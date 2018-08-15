15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый дом Грузии планируется открыть в Минске к концу года, сообщил сегодня журналистам посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.

Торговый дом разместится по ул. Куйбышева, 68. Здесь будут представлены лучшие грузинские продукты питания и вина, планируется проводить дегустации, предлагать блюда грузинской кухни. В настоящее время разрабатывается дизайн-проект.

"Это будет маленький уголок Грузии в Минске", - сказал посол.

По его словам, проект позволит минчанам и гостям столицы больше узнать о Грузии, теснее развивать отношения между государствами.

В целом Валерий Кварацхелия отметил высокий уровень сотрудничества двух стран, поставлена задача довести уровень товарооборота до $200 млн. "Мы приближаемся к этой цифре. И это не предел. Есть много отраслей, где мы пока не сотрудничаем, хотя могли бы. В Грузии открылись две свободные экономические зоны, белорусские предприятия заинтересованы создавать совместные предприятия. Осталось решить проблему логистики, - сказал посол. - В Грузии сейчас модно работать и дружить с Беларусью".-0-