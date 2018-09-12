Традиционные СМИ не уступят свой сегмент медиарынка и останутся такими же авторитетными - Легкий

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционные СМИ не уступят свой сегмент медиарынка и останутся такими же авторитетными. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый заместитель министра информации Павел Легкий во время XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства".

"Меня радует, что эксперты в один голос говорят, что печатные СМИ будут жить, печатные версии изданий найдут своего читателя. Традиционные средства массовой информации не уступят тот сегмент медиарынка, который они на сегодняшний момент занимают, и останутся такими же авторитетными, влиятельными площадками, пользующимися доверием своих аудиторий. Мы сегодня понимаем, что цифровизация - это не только новые угрозы и вызовы, но и новые возможности. Важно разумно учитывать и все риски, и все возможности, чтобы выстраивать стратегию своих изданий и делать их успешными в будущем", - сказал Павел Легкий.

"Работа на форуме позволяет сделать совершенно четкий вывод, что мы движемся в правильном направлении, формируя и развивая свое медиапространство, но при этом мы должны все же делать акценты на таких в общем-то не новых, но очень важных вещах, как дистрибуция контента, медиамаркетинг, выстраивание правильного медиаменеджмента с учетом тех экономических условий, в которых приходится работать", - добавил он.

При этом, по мнению первого замминистра, необходимо постоянно совершенствовать и развивать подготовку кадров. "Мы должны как можно больше учиться. Это позволит получать образованных, подготовленных, современных журналистов, которые будут способны работать на уровне мировых стандартов", - подчеркнул Павел Легкий.-0-