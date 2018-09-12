12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционным СМИ нужно выстраивать работу с учетом социальных медиа. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий во время XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Павла Легкого, сегодня важно действовать как можно быстрее, потому что налицо отставание от реалий. Идея цифровой трансформации не возникла спонтанно, о необходимости быть в тренде цифровизации разговор ведется не первый год. Проблема из разряда актуальных переходит в разряд злободневных. "Если сегодня традиционные СМИ хотят сохранить себя как авторитетные, влиятельные, мощные источники информации, коммуникации с огромной аудиторией, хотят удержать за собой значимый сегмент информационного пространства, необходимо меняться, соответствовать тем ожиданиям и запросам, которые формирует сама аудитория в первую очередь", - подчеркнул первый замминистра.

Речь идет не только о внедрении технических приемов, но и новых подходах, формах журналистской работы. "Речь идет и о том, что журналистам нужно выстраивать работу с учетом активного влияния в социальных медиа. Нужно принимать во внимание тот факт, что парадигма в журналистике сегодня фактически поменялась. Мы нуждаемся в получении знаний в этой сфере, чтобы расширить свои компетенции и быть такими же современными, как наши партнеры из крупных стран, которые формируют тренд на цифровизацию современной журналистики", - сказал Павел Легкий.-0-