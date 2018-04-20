20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых вида птиц зарегистрировано в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

В апреле состоялось заседание Белорусской орнито-фаунистической комиссии (БОФК). На ее рассмотрение были вынесены шесть видов птиц, которые ранее не встречались в Беларуси. БОФК подтвердила регистрацию трех из них. Список птиц Беларуси пополнился следующими видами: короткоклювый гуменник, азиатский черноголовый чекан и овсянка-крошка. Теперь в списке 332 вида.

Еще один зафиксированный вид - бородач (Gypaetus barbatus) не вошел в общий список орнитофауны Беларуси, а был включен только в приложение к нему, так как птица была обозначена спутниковым передатчиком и, скорее всего, сбежала из неволи. Еще два вида не вошли в список из-за недостатка данных.

В последний раз список орнитофауны Беларуси пополнялся в декабре 2016 года - тогда в него внесли четыре новых вида птиц.-0-