Три серебряные медали завоевали белорусские школьники на олимпиаде iGeo в Квебеке

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три серебряные медали завоевали белорусские школьники на XV международной географической олимпиаде iGeo в канадском Квебеке, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.
Обладателем медалей стала белорусская команда из выпускников гимназии №2 Витебска, Минского областного лицея, гимназии №1 Бреста, рассказали в пресс-центре Минобразования.
В программу олимпиады были включены три основных соревновательных этапа: теоретический, полевой и мультимедийный. Официальный язык iGeo - английский. Олимпиада проходила с 31 июля по 6 августа, в ней приняли участие 167 учащихся из 43 стран мира.
Международная географическая олимпиада (iGeo) проводится с 1996 года под патронатом Международного географического союза. Она призвана развивать и популяризировать науку об окружающей среде. Изначально iGeo проводилась раз в два года, с 2012-го - ежегодно.-0-
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