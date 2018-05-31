Троих пострадавших в ДТП под Каменцем детей доставят в Украину на самолете

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Троих пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем украинских детей доставят на родину на самолете, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

Воздушное судно из Киева приземлилось в Бресте сегодня около 11 часов. Украинские медики направились в областную больницу, чтобы совместно с белорусскими коллегами провести осмотр детей. "Самолет заберет троих пострадавших. Они будут транспортироваться лежа, поскольку у них кроме других патологий есть переломы трубчатых костей нижних конечностей и вывихи", - отметил Александр Карпицкий.

Ранее из Брестской областной больницы были выписаны три украинских подростка. Двоих из них забрали домой родители. Еще за одним школьником приезжала бригада скорой помощи из города Сумы.

"За эти две с половиной недели, когда у нас на лечении находились украинские школьники, мы оказали им всестороннюю медицинскую помощь, проведено много операций. Сделали все, что смогли. Привели их из тяжелого и крайне тяжелого состояния в удовлетворительное", - сказал главврач Брестской областной больницы.

Как сообщалось, 13 мая дети из Сумской области возвращались с отдыха в Польше. В Каменецком районе произошла авария с участием одного из микроавтобусов и погрузчика "Амкодор". В результате ДТП 12-летний ребенок погиб на месте, еще шестеро получили серьезные травмы. В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело.-0-