Цена ремонта: 7 ошибок строителей и дизайнеров

Каждый из нас мечтает о домашнем уюте и комфорте. Дизайнеры и строители предлагают различные идеи, исходя из модных тенденций в мире интерьерного дизайна. Но, далеко не всегда, интересное и модное бывает комфортным и эргономичным.
Семь правил как избежать ошибок и правильно организовать пространство
1. Мебель по периметру
Еще совсем недавно расстановка мебели по периметру комнаты, считалась лучшим решением для сохранения пространства и служила образцом для подражания. Но, свободная середина комнаты в этом случае напоминала танцплощадку.
Если пространство комнаты позволяет, то его можно зонировать. Например, часть комнаты выделить как зону отдыха, а часть - организовать как рабочую.
2. Неправильное зонирование
Зонирование комнаты – это полезный прием организации пространства. Дизайнеры часто его применяют, используя разные цвета и оттенки. Если вы решили использовать зонирование цветом, лучше всего применять близкие по оттенкам цвета и это должны быть спокойные оттенки. Зонирование помещения так же хорошо делать при помощи мебели, но в одном интерьерном пространстве.
Используя такой прием, в маленькой квартире можно сделать зону отдыха, рабочую зону или место, где вы будете собираться для посиделок с друзьями.
3. Колонны, гипсокартон и арки
Часто, по желанию клиента, в небольшой городской квартире, строители монтируют арки из гипсокартона, делают колонны. Это недопустимо, особенно в пределах небольшого пространства. Лучше всего использовать легкий, ничем не перегруженный интерьер. Обои однотонные или неброского рисунка, краску выбирать светлых оттенков. Если эти приемы использовать правильно, интерьер будет выглядеть легко и стильно, а также визуально вы сможете сделать его просторнее.
4. Недостаток освещения
Самая распространенная ошибка. Если в комнате не хватает света, ее обязательно нужно подсветить на разных уровнях, не ограничиваясь традиционной люстрой в центре комнаты. Обратите внимание, на торшеры, бра, светильники, их можно расположить в обеденной зоне, а также зонах сна и отдыха. Так вы сделаете комфортное и нужное освещение по периметру всей комнаты.
Кроме того, недостаток освещения можно исправить при установке натяжного потолка. В качестве освещения там можно использовать люстру, точечные светильники, а также светодиодную ленту. Мастера
5. Несоответствие габаритов мебели и пространства комнаты
Сейчас модно использовать в комнате мебель-трансформер, что иногда ведет за собой, пространство, напичканное множеством чудес инженерной мысли.
При выборе мебели главное не ориентироваться на количество, а смотреть на пропорции. Даже в небольшой комнате будет гармонично и уютно смотреться угловой диван с объемными подушками.
6. Переизбыток элементов декора и мебели
Часто дизайнеры стараются напичкать пространство комнаты мелкими деталями, не думая о том, что общий интерьер комнаты станет перегруженным и визуально тяжелым. Замените множество тумбочек, и шкафчиков на один полноценный шкаф, чем сэкономите пространство комнаты, но и добавите в него простоты и легкости.
Неправильно развешенные картины, фотографии и зеркала «ломают» геометрию пространства. Есть железное правило, о котором нужно помнить: не размещайте их значительно выше или ниже уровня глаз.
7. Использование искусственных элементов
В последнее время строители полюбили использование в интерьере искусственного камня. Избегайте его чрезмерного использования.
Четко и последовательно продумывайте интерьер своего дома вместе с дизайнером или строителями. Обсуждайте все до мелочей, что поможет вам избежать ошибок, которые описаны выше. Делайте свой дом уютным, удобным и просторным.
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