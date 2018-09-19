Центр изучения Беларуси открылся в Аньхойском университете в Китае

19 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Центр изучения Беларуси торжественно открылся в Аньхойском университете, расположенном в городе Хэфэй (столица провинции Аньхой). Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.
Он создан при содействии Генконсульства в Шанхае, а также совместно с Брестским государственным университетом имени А.С. Пушкина. В церемонии открытия центра, приуроченной к празднованию 90-летия Аньхойского университета, приняли участие ректор брестского вуза Анна Сендер и секретарь партийного комитета КПК Аньхойского университета Ли Женцюнь.
Центр призван стать широкой площадкой для развития межвузовского научно-исследовательского, образовательного, культурного сотрудничества, а также укрепления и расширения региональных связей между Брестской областью и китайской провинцией Аньхой.-0-
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