Центры временного размещения мигрантов в Беларуси обновятся по проекту международной помощи

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры временного размещения мигрантов в Беларуси будут модернизированы или переведены в новые здания по проекту международной технической помощи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси.

Проект "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов", финансируемый ЕС и реализуемый представительством МОМ в Беларуси совместно с Министерством внутренних дел и Государственным пограничным комитетом, был зарегистрирован в августе 2018 года. Официальный старт планируется в октябре. "Партнерами также станут представительство УВКБ ООН в Беларуси и общественные объединения, которые помогают наиболее уязвимым категориям мигрантов. Таким образом Беларуси будет оказана экспертная и техническая поддержка по выполнению взятых на себя обязательств в соответствии с соглашением о партнерстве в сфере мобильности, подписанным ЕС и Беларусью в 2016 году, а также будущего соглашения о реадмиссии с ЕС", - пояснили в представительстве МОМ.

Проектом предусмотрен анализ текущей ситуации с нерегулярной миграцией в республике, совершенствование нормативно-правовой базы в этой области, повышение потенциала заинтересованных органов, обучение персонала центров временного размещения мигрантов, а также содействие в их добровольном возвращении на родину.

"Строительство или модернизация центров временного размещения мигрантов - один из трех компонентов проекта, - добавили в МОМ. - Данные центры будут работать в соответствии с международными стандартами и стандартами ЕС по соблюдению прав мигрантов. То есть будут обеспечены надлежащие условия размещения и доступ к информации и помощи, в том числе юридической, которой мигранты могут воспользоваться, особенно принимая во внимание потребности наиболее уязвимых категорий - женщин и детей. При подготовке проекта была проведена оценка законодательства и инфраструктуры Беларуси, по результатам которой партнерами будут определены необходимые изменения и дополнения в существующее законодательство, а также количество, расположение и вместимость центров".

В МОМ уверены, что проект очень своевременный и поможет Беларуси в разработке и реализации эффективной миграционной политики в соответствии с международными стандартами и современными тенденциями.-0-