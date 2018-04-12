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Церемония ко Дню памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства состоялась в Минске

Общество 12.04.2018 | 15:36

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония, посвященная Дню памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства, и награждение дипломами и медалями праведников народов мира состоялись сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах Второй мировой войны. Во время геноцида еврейского народа погибли миллионы людей, в том числе на территории Беларуси. Многие белорусы тогда спасали евреев от фашистов, рискуя жизнями своих семей. "Мы хотим собрать как можно больше информации о тех событиях и людях, которые помогали спасать еврейское население. Время уходит, но будущие поколения должны хранить память о том страшном времени", - сказал дипломат.

Он вручил дипломы и медали праведников народов мира потомкам белорусских граждан, спасавших евреев во время войны и удостоенных этого звания решением специальной комиссии Яд Вашем, мемориального комплекса истории Холокоста. В частности, на сцену поднялись Ядвига Петровская, дочь спасавшего евреев в годы войны Петра Киселя, и Алла Кузькова, внучка Ольги Гончаровой, которая также помогала спасать евреев. Звание "Праведник народов мира", кроме Петра Киселя и Ольги Гончаровой, присвоено также Татьяне Лосевой и Любови Дьяковой.

В церемонии приняли участие официальные лица, представители дипломатического корпуса, члены Союза писателей Беларуси, белорусских еврейских организаций и общин. Кроме того, участники ознакомились с фотовыставкой "Зеркало поколений". Мероприятие было организовано посольством Израиля в Беларуси и Израильским культурным центром при израильском посольстве в Минске и состоялось в Доме литераторов.

День памяти Катастрофы и героизма - национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. В этот день по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой войны.-0-

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Израиль, Минск, церемония
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