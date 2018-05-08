Цилинская: в акции "Беларусь помнит" принимают участие неравнодушные люди

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В акции "Беларусь помнит" принимают участие неравнодушные люди, заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, сообщает БЕЛТА.

Республиканская акция "Беларусь помнит" посвящена празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Акция и торжественная церемония возложения венков и цветов состоится в Минске 9 мая на площади Победы и прилегающей части проспекта Независимости. Отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих родственников - участников и героев войны сможет каждый до 11.00 или после 13.00. "Завтра старшая дочь будет представлять нашу семью в память о своем прадеде, который пошел на войну в 16 лет. Он сначала был в партизанах. Потом пошел на 2-й Белорусский фронт, был стрелком, дважды ранен, контужен, получил медаль "За отвагу". Потом после войны его наградили орденом Отечественной войны. Неравнодушные люди должны завтра быть", - сказала Наталья Цилинская.

Акция одновременно пройдет и в областных центрах Беларуси с объявлением общенациональной минуты молчания, возложением венков и цветов к памятникам. В мероприятиях примут участие ветераны войны и труда, Вооруженных Сил Беларуси, руководители государственных органов, общественных и религиозных организаций, представители дипломатического корпуса, дети и молодежь.-0-