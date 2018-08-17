Турбизнес и Минспорт сравнят стоимость туров с вылетом из Беларуси и соседних стран

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Далеко не по всем направлениям летать из соседних стран туристам выгоднее, чем из Беларуси. Такое мнение высказал председатель Республиканского союза туристической индустрии (РСТ) Филипп Гулый во время круглого стола "Что и почему нужно менять в сфере туризма" в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодняшняя ситуация на рынке цен абсолютно иная, чем еще несколько лет назад. Есть ряд направлений, по которым из Беларуси летать гораздо выгоднее. Думаю, что со временем эта ситуация выровняется, - полагает эксперт. - Мы намерены сделать подробный анализ полетных программ в Беларуси и в соседних странах. Он покажет реальную ситуацию. Думаю, в октябре мы сможем представить эту аналитику".

Министерство спорта и туризма готово подключиться к этой работе и поделиться данными, которые для этого необходимы. "Это будет полезно всем", - считает заместитель директора Департамента по туризму Минспорта Виталий Грицевич.

Филипп Гулый подчеркнул, что туристы, которые выбирают дешевые полетные программы зарубежных бюджетных авиакомпаний, не всегда понимают, что это связано с определенными рисками. Яркий пример - ситуация, когда белорусские туристы не могли вылететь на отдых из Киева из-за отмены рейсов авиакомпаниями BravoAirways и AndaAir.

"Нужно аккумулировать этот рынок у себя в стране. И у национальной авиакомпании, и у национального турбизнеса есть желание и возможности сделать так, чтобы от нас было вылетать выгоднее и дешевле", - убежден председатель РСТ.-0-

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