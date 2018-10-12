Туристический потенциал Беларуси презентовали в Мурманске

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Мурманске прошла презентация туристического потенциала Беларуси, организованная Департаментом по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси и Республиканским союзом туристической индустрии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Участники мероприятия ознакомились с туристическими предложениями белорусского туроператора "Западный тракт", обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма. "Традиционно жители российского северного региона выезжают в Беларусь для оздоровления и отдыха в санаторно-курортных учреждениях, - отметили в пресс-службе. - Поток туристов ежегодно растет".

В состав белорусской делегации вошли заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич и представители региональных туристических фирм и заинтересованных организаций. Презентация прошла с участием заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, министра развития промышленности и предпринимательства региона Дмитрия Филиппова, министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрия Соснина, представителей аэропорта Мурманска.-0-