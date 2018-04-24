"Твоя столица" - надежный партнер и лучшая риэлтерская компания. Конкурс "Вышыня поспеху-2018" подвел итоги

Конкурс профессионального мастерства в сфере недвижимости "Вышыня поспеху" впервые прошел в Минске в конце минувшей недели.

Конкурс был учрежден с целью популяризации деятельности риэлтерских организаций и повышения имиджа профессии риэлтера. Инициаторами конкурса выступили профессиональные объединения - Белорусская ассоциация "Недвижимость" и Союз "Конфедерация агентств недвижимости". Особенностью конкурса стало то, что победители были выбраны по итогам голосования участников рынка недвижимости.

Победители среди юридических лиц были определены в восьми номинациях. Два первых места в номинациях:

"Лучшая риэлтерская компания на рынке недвижимости с численностью сотрудников более 100 человек"

"Надежный партнер - риэлтерская организация Минска"

- получило "ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ".

"Мы очень рады высокой оценке нашей деятельности со стороны коллег. Между участниками рынка недвижимости происходит постоянное взаимодействие, поскольку сделки с участием других компаний проводятся постоянно. Поэтому очень важно, несмотря на конкуренцию, поддерживать партнерские отношения с другими компаниями. Премия - это признание наших каждодневных усилий по улучшению качества работы с клиентами и партнерами", - рассказали Людмила Красовская, директор ООО "ТВОЯ СТОЛИЦА".

В конкурсе "Вышыня поспеху" также были определены победители в специальных номинациях для физических лиц - руководителей агентств недвижимости, а также в номинациях для СМИ, журналистов, блогеров и аналитиков, работающих на рынке недвижимости.

"Операции с недвижимостью имеют высокую социальную значимость, поэтому для участников рынка важна общественная оценка их деятельности. Номинация на премию является подтверждением успеха в этой сложнейшей области предпринимательства", - говорится в программе конкурса.