Участковые комиссии на местных выборах в Беларуси на 47% сформированы из членов общественных объединений

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковые избирательные комиссии на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва на 47% сформированы из членов общественных объединений. Такие сведения размещены на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.

В состав участковых комиссий включено более 30 тыс. представителей общественных объединений. В лидерах Федерация профсоюзов Беларуси, РОО "Белая Русь" и Белорусский союз женщин. От политических партий в комиссии вошло 3,6 тыс. человек, это около 5,6% от общего числа. Больше всего среди них членов Республиканской партии труда и справедливости, КПБ, Белорусской социально-спортивной партии.

Своих представителей в участковые избиркомы выдвигали также трудовые коллективы - их итог 12,4% от общего числа, или 7,9 тыс. человек. Более 22 тыс. членов участковых комиссий (почти 35%) выдвигались путем подачи заявлений от избирателей, проживающих на территории соответствующего участка для голосования.

Всего в Беларуси сформировано 5 тыс. 870 участковых комиссий, в их состав вошло более 63,8 тыс. человек.

Местные выборы пройдут 18 февраля. В общей сложности будет распределено чуть более 18 тыс. мандатов. Сейчас на завершающий этап вышло выдвижение кандидатов в депутаты. Предложить свою кандидатуру на пост депутата местных Советов можно до 8 января включительно.-0-