Участниками форума "Профсоюзы и зеленые рабочие места" в Минске станут представители 41 страны

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками II Международного форума "Профсоюзы и зеленые рабочие места", который пройдет 19-20 апреля в Минске, станут представители профсоюзов и научного сообщества из 41 страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Среди участников будут делегаты из Таджикистана, Австрии, Кипра, Великобритании, Польши, Азербайджана, Румынии, Литвы, Латвии, Франции, Сербии.
Во время мероприятия планируется изучить вопросы создания зеленых рабочих мест в различных отраслях экономики. Участники обсудят развитие системы социальной защиты работников в контексте перехода к зеленой экономике, а также совершенствование подходов к образованию и профессиональной подготовке.
Вопросы охраны окружающей среды приобретают сегодня особую актуальность, а концепция зеленой экономики, эффективного использования имеющихся ресурсов становится приоритетной. Важными ее направлениями являются организация и развитие зеленых рабочих мест на экологически эффективных производствах. Предстоящий форум как раз будет сфокусирован на зеленой инициативе МОТ. Она нацелена на то, чтобы обеспечить достойный труд при переходе к экологически чистому устойчивому пути развития и содействовать партнерскому участию правительства, работодателей и профсоюзов в этом процессе.
Открытие форума состоится в штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси.-0-
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