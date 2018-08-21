Участники детского "Евровидения" разных лет присоединились к акции БРСМ "В школу с добрым сердцем"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники международного детского конкурса песни "Евровидение" разных лет поддержали республиканскую благотворительную акцию БРСМ "В школу с добрым сердцем", передает корреспондент БЕЛТА.

Это традиционный проект союза молодежи, направленный на оказание адресной социальной поддержки детским интернатным учреждениям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году. Во всех крупных торговых центрах страны до конца августа будут работать пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий. До 15 сентября сформированные подарки отправятся в детские дома, социальные приюты, центры коррекционно-развивающего обучения, а также их получат дети из многодетных и неполных семей.

Секретарь БРСМ Александра Гончарова

Поддержать благотворительный проект пришла Ольга Сацюк, впервые представившая Беларусь на детском музыкальном конкурсе в 2003 году. "Я постоянно принимаю участие в акциях БРСМ в качестве волонтера. Сегодня мы помогаем подготовить детей к школе. Мне бы хотелось, чтобы мой подарок понравился ребенку, который его получит", - отметила Ольга Сацюк.

Хелена Мерааи, которая выходила на сцену "Евровидения" в 2017 году, тоже волонтер со стажем. "Такие проекты сближают людей, это опыт общения, новые эмоции, и сердце на самом деле становится добрее", - сказала она.

Группа "Мята" - финалистки национального отборочного тура детского "Евровидения-2018" - не только стали участницами благотворительного проекта, но также исполнили для волонтеров и организаторов свою песню "Однажды", с которой они штурмуют музыкальный олимп в этом году.

Секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова добавила, что благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" продолжается, в любой момент к ней могут присоединиться все желающие. "Маленькой помощи не бывает, любую покупку можно оставить в копилке "Доброго сердца": альбом, пенал или даже ластик. Приятно, что с каждым годом количество участников нашего проекта увеличивается. А это значит, что с их помощью мы можем подарить праздник большему количеству детей", - подчеркнула она.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, оно объединяет около 36 тыс. юношей и девушек по всей стране. В их числе немало работающей молодежи. Прежде всего это социальное волонтерство, когда активисты союза оказывают адресную помощь и социальную поддержку ветеранам войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, детям-инвалидам и сиротам, детям из неблагополучных и опекунских семей.-0-

Фото Геннадия Жинкова