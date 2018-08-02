Участники республиканской спартакиады для слепых сыграют в шахматы, шоудаун и голбол

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская спартакиада среди инвалидов по зрению пройдет 8-10 августа на базе Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОО "БелТИЗ".

"Каждая область представит свою сборную (Минск - в составе Минской области) в основном из инвалидов по зрению первой и второй групп, но будут и зрячие. Всего по 27 человек. В отдельных видах состязаний будут выступать только люди с инвалидностью, в других, как, например, кросс, зрячие помогут бежать слепым", - пояснила начальник организационного отдела центрального правления ОО "БелТИЗ" Ирина Сухотская.

Участники будут соревноваться в шахматах и шашках, плавании, гиревом спорте, легкоатлетическом многоборье, сыграют в шоудаун (настольный теннис для слепых) и голбол (футбол для незрячих). Открытие спартакиады состоится 8 августа в 15.00 в Легкоатлетическом манеже.

Мероприятие организует ОО "Белорусское общество инвалидов по зрению" при поддержке Министерства спорта и туризма, Республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения, ГУ "Белспортобеспечение", Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.-0-