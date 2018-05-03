Участников освобождения Беларуси чествовали в посольстве в Москве

3 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе участников освобождения Беларуси, чествовали сегодня в белорусском посольстве в Москве на торжественном мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Отмечая этот праздник, мы всенародно - в каждой семье, трудовом коллективе, на государственном уровне - чествуем и отдаем дань благодарности поколению победителей, павшим, умершим и живым героям Великой Отечественной войны: воинам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла", - сказал в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что для того, чтобы ужасы минувшей войны никогда не повторились, нельзя забывать о прошлом, нужно свято хранить память о Великой Победе, оберегать мир и спокойствие на родной земле.

Выступает Игорь Петришенко

К мероприятию было приурочено открытие выставки "В боях за Отечество", предоставленной Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. В экспозиции - документы и фотографии, страницы газет и рукописных партизанских журналов - свидетельства боевых будней бойцов и командиров первых партизанских отрядов.

Завершился торжественный вечер праздничным концертом, в котором приняли участие артисты Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки". Они исполнили свои лучшие танцевальные и вокальные номера, в том числе и песни военных лет - "Катюша", "Эх, дороги", "Шли солдатики домой" и другие.

Помимо ветеранов в торжествах приняли участие представители Федерального собрания России, Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Секретариата ОДКБ, российских научных и творческих кругов, белорусской диаспоры, а также представительства Белорусского экзархата в Москве.-0-