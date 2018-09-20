20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Учение ОДКБ "Боевое братство-2018" пройдет с 1 октября по 2 ноября. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно замыслу учения, на территории четырех стран - России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - будет отрабатываться комплекс мероприятий по предотвращению и разрешению военного конфликта, а также по постконфликтному урегулированию.

Составными частями учения "Боевое братство" станут учения разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2018", учения Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2018", учения Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2018" и коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ "Рубеж-2018".

Кроме того, во время "Боевого братства" впервые будет проведено учение "Воздушный мост" с Коллективными авиационными силами ОДКБ. По словам Анатолия Сидорова, будет отрабатываться применение авиации для переброски войск и техники в кризисный район.

В следующем году маневры "Боевое братство" планируется дополнить еще одним компонентом - учением "Эшелон-2018" с участием подразделений военно-технического обеспечения.

Анатолий Сидоров отметил, что оперативно-стратегическое учение "Боевое братство-2018" является основным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил ОДКБ. Оно проводится в соответствии с планом совместной оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2018 год.

Всего в учении "Боевое братство" без учета обеспечивающих структур будет задействовано 10 тыс. человек личного состава и 1,5 тыс. единиц вооружений и военной техники. В нем примут участие контингенты всех государств ОДКБ.

Начальник объединенного штаба подчеркнул, что учение будет носить открытый характер. На нем планируется присутствие наблюдателей от международных организаций - ООН, Международного Красного Креста, а также иностранных военных наблюдателей.

"Боевое братство" - это высшая форма военной подготовки ОДКБ. В учении будут задействованы все виды коллективных войск", - резюмировал Анатолий Сидоров.-0-