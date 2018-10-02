Учения, видеорегистраторы и английский - как милиция готовится к II Европейским играм

Минск в 2019 году примет II Европейские игры, и Беларусь намерена провести этот международный форум на самом высоком уровне. Усиленно к нему готовятся и сотрудники столичной милиции. Как правоохранители будут нести службу во время игр и какая подготовка проводится сейчас, корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник штаба ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Дмитрий Чумовицкий.

- Столичная милиция накопила значительный опыт работы на подобного рода мероприятиях, ведь Минск не впервые будет принимать крупный спортивный форум. Как идет подготовка к Европейским играм?

- Действительно, у нас есть такой опыт. В 2014 году на протяжении двух недель в столице проходил чемпионат мира по хоккею, мероприятия этого крупного спортивного форума принимали две площадки - "Минск-арена" и "Чижовка-арена". Тогда мы справились с поставленными задачами и приобрели опыт обеспечения общественного порядка во время спортивных мероприятий такого высокого уровня.

На II Европейские игры, как ожидается, в Беларусь прибудут около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала, представляющих официальные делегации 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Страна примет около 650 международных и 410 национальных судей по спорту, 1 тыс. представителей зарубежных СМИ, 100 президентов, генеральных секретарей европейских федераций по видам спорта и министров спорта европейских стран, более 250 представителей и работников штаб-квартиры ЕОК, президентов и генеральных секретарей европейских национальных олимпийских комитетов, а также других высокопоставленных лиц.

Во время этого масштабного мероприятия в Минске будут задействованы 11 физкультурно-спортивных сооружений, на которых ранее проводились соревнования международного уровня. У нас есть необходимая практика и наработки по обеспечению общественного порядка на этих объектах. К настоящему времени столичная милиция обследовала все места проведения спортивных мероприятий и проверила их на соответствие требованиям безопасности. Администрациям объектов поручено установить арочные металлодетекторы, средства усилений речи на основных входных группах, а также внешнее ограждение.

Для проведения Европейских игр на высоком уровне Республиканский оргкомитет образовал 15 подкомитетов по направлениям деятельности, в том числе по вопросам организации безопасности, пограничного и таможенного контроля. Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными на основе плана мероприятий, который утвержден протоколом заседания оргкомитета, а также Системы мер по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения игр в 2019 году.

Во время чемпионата мира по хоккею на базе ГУВД Мингорисполкома был создан межведомственный оперативно-ситуационный штаб, где работали представители всех служб. Аналогичный штаб будет функционировать в круглосуточном режиме и на предстоящих играх. Фактически это центр управления и контроля, куда непрерывно в режиме реального времени поступает вся необходимая информация, в том числе о происшествиях на объектах. Здесь вырабатываются и принимаются управленческие решения, представители штаба информируют Министерство внутренних дел и другие госорганы о складывающейся ситуации.

- Планируете ли проводить учения, в том числе совместно с МЧС, Минздравом?

- В конце этого года начнется подготовка к совместным с МЧС, Минздравом специальным учениям и тренировкам, основной этап которых пройдет в течение первого квартала 2019 года. Не вдаваясь в специфику и нюансы запланированных учений, которые не подлежат публичной огласке, могу сказать: личный состав отработает алгоритмы действий при возникновении непредвиденных ситуаций, в том числе возможных групповых нарушениях общественного порядка. Учения пройдут как на территории спортивных объектов, так и в метро, аэропорту.

- Как будут нести службу сотрудники ГУВД в местах массового скопления людей? Планируется ли дополнительно оснащать средствами видеофиксации служебные автомобили и самих милиционеров?

- Сотрудники органов и подразделений ГУВД на время Европейских игр перейдут на усиленный вариант несения службы. Порядок и цели будут определены решением министра внутренних дел Беларуси исходя из обстановки и поставленных перед органами внутренних дел задач. Могу заверить: каждый сотрудник столичной милиции будет знать круг своих задач и выполнять их.

Что касается видеонаблюдения, то на территории Минска создана система, позволяющая обеспечивать общественный порядок. На мониторах оперативно-дежурных служб столичной милиции доступно изображение более чем от 1,6 тыс. камер, установленных в местах массового пребывания людей, на всех значимых спортивных объектах, объектах транспортной инфраструктуры и основных магистралях города. На основных площадях и улицах установлены 125 управляемых видеокамер. Более того, в распоряжении ГУВД есть два подвижных пункта видеонаблюдения, которые способны обеспечить фиксацию и передачу изображения, в том числе в движении, в оперативно-ситуационный штаб из любого места столицы.

Все возможности будут задействованы в полной мере. Что касается спортивных объектов, то они укомплектованы системами безопасности в достаточном количестве и нет необходимости устанавливать там дополнительные камеры. Кое-где мы обновим технические средства, где-то стационарные камеры поменяем на управляемые.

Видеонаблюдение позволяет в режиме реального времени располагать объективной информацией, использовать ее для работы в межведомственном оперативно-ситуационном штабе ГУВД, передавать в другие органы госуправления. Это дает возможность быстро реагировать на ситуацию, профилактировать, выявлять и пресекать различные правонарушения.

Сейчас доукомплектовываем личный состав носимыми видеорегистраторами: оснащаем сотрудников патрульно-постовой службы, участковых инспекторов милиции и отряда особого назначения ГУВД. В минской милиции эти технические средства уже есть у сотрудников подразделения Государственной автомобильной инспекции.

Весь служебный транспорт, эксплуатируемый в ГУВД, сегодня в обязательном порядке имеет автомобильные видеорегистраторы. В зависимости от оперативного назначения автомобили могут иметь устройства с двумя и более камерами. Это позволяет дополнительно фиксировать процесс составления процессуальных и иных документов в отношении правонарушителей.

- Болельщики в Минске нередко жалуются на то, что приходится долго ждать в очереди на стадион. Планируется ли предпринять какие-то меры, чтобы сократить время досмотра?

Работа по обеспечению общественной безопасности на таких объектах и прилегающей к ним территории проводится в соответствии с законодательством, которым определен перечень предметов, запрещенных для проноса на спортивные либо массовые мероприятия.

Время досмотра зависит не только от сотрудников милиции, но и системы безопасности, организаторов мероприятий, пропускной способности объектов. На всех спортивных сооружениях, которые будут задействованы на Европейских играх, сотрудники минской милиции отработали тактику проведения досмотров с учетом максимальной загруженности, изучили возможности распределения потоков посетителей. Налажено взаимодействие с администрациями объектов.

По нашей инициативе в исполкоме прошло соответствующее заседание. Его участников мы ориентировали на то, что все электронные системы безопасности должны быть максимально протестированы. Необходимо предусмотреть резервные возможности, чтобы не получилось так, что во время соревнований болельщики еще проходят досмотр.

Ни в коем случае нельзя допустить больших очередей перед спортивными объектами. Мы понимаем, что люди пришли посмотреть на спортивное действо, а не для того, чтобы половину соревнования провести на досмотре.

Могу заверить: мы примем все меры для того, чтобы не создавать проблем зрителям и гостям столицы, но не в ущерб безопасности.

- Как милиционеры будут совершенствовать знание иностранных языков?

Сотрудники милиции, кроме специальной, физической подготовки, проходят курсы английского языка. В общении с туристами помогут и специальные справочники и разговорники на иностранных языках, которые сейчас дорабатываются с учетом опыта проведения I Европейских игр в Баку. Организованы выездные курсы повышения квалификации личного состава. Считаю, что особых проблем в этом плане у сотрудников милиции не будет.

Более того, планируется привлекать волонтеров со знанием иностранных языков, которые пройдут подготовку и спецпроверку МВД. Эта практика хорошо себя зарекомендовала во время игр в Баку, где трудились около 8 тыс. волонтеров. Они помогали болельщикам проходить к зрительским трибунам, регулировали потоки, следили за порядком на спортивном объекте. Руководитель группы был экипирован радиостанцией, чтобы при необходимости связываться как с организаторами игр, так и представителем МВД.

Опираясь на опыт других стран, в целом стоит отметить важность взаимодействия с общественными организациями, волонтерами. Большое количество сотрудников милиции в форме на спортивных объектах не всегда обязательно. Правоохранители привлекаются в случае острых проблем, где без их вмешательства не обойтись, а простые вопросы могут решать и волонтеры, которые находятся на спортивных объектах. Для этого мы организуем с ними обратную связь. При необходимости сотрудники милиции будут оказывать им помощь, связанную именно с охраной общественного порядка, соблюдением законности, принятием каких-то решений.

- Во время крупных спортивных мероприятий, как правило, активизируются воры-карманники, грабители. Готова ли милиция к наплыву непрошеных гостей?

В местах соревнований и тренировок, а также в Студенческой деревне и гостиничных комплексах, где будут проживать спортсмены и гости столицы, будем проводить оперативную отработку по выявлению карманных воров и иных лиц, совершающих противоправные деяния. Большим подспорьем станет система видеонаблюдения, которая есть на всех объектах игр. Кроме того, здесь будут нести службу специально обученные сотрудники милиции в гражданской форме.

- Будут ли привлекать к ответственности болельщиков за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии?

- Когда идет такое действо, как Европейские игры, милиционеры не ориентированы на то, чтобы на выпивших людей составлять протоколы. Во время масштабных мероприятий перед сотрудниками правоохранительных органов стоят другие ориентиры. Болельщики должны получить максимум удовольствия от спортивного мероприятия и не стать объектом преступных посягательств. Это опыт всех стран, которые принимали крупные мероприятия, в том числе России, где проходил чемпионат мира по футболу.

Вместе с тем, повторюсь, человек, который находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, может стать объектом преступлений или правонарушений. Главная задача, стоящая перед милицией, - обеспечить его безопасность. Мы будем ориентировать наши наряды на то, чтобы доставлять этих людей в безопасные места, например в гостиницу или спортивную деревню, где они проживают. Если человеку плохо, будем прибегать к помощи медиков.

Наша основная задача вкупе с другими ведомствами сработать таким образом, чтобы Беларусь показала себя как современное европейское государство, в котором можно и нужно отдыхать, приезжать на спортивные, культурные и другие мероприятия. И при этом быть защищенным в любом месте и любое время суток.

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