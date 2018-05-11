Ученики Острошицко-Городокской школы порадовали жителей дома-интерната праздничной программой ко Дню Победы

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики Острошицко-Городокской средней школы порадовали сегодня жителей Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов новой программой "Голоса войны", посвященной Великой Победе, сообщает БЕЛТА.

Приезд ребят подтвердил, что память о подвиге предков живет и в сердцах молодого поколения белорусов. Программу "Голоса войны" дети вместе с педагогами готовили несколько месяцев. В ее основе - стихи, монологи и песни о войне в исполнении мальчишек и девчонок разного возраста - с 5-го по 10-й классы. Кроме того, в преддверии праздника в Острошицко-Городокской школе уже в третий раз состоялся конкурс песни, лучшие номера которого и составили основу сегодняшней программы.

История дружбы учеников школы с жителями дома-интерната насчитывает много лет - школьники регулярно навещают пожилых людей с концертами и подарками, а также помощью, которую там очень ждут. Например, на прошедшем недавно субботнике трудились на территории интерната всей школой - вскопали землю в парнике, побелили деревья, облагородили клумбы и кустарники.

От традиции приезжать в гости с подарками не отошли и в этот раз. По окончании концерта жильцам дома-интерната передали десяток кур несушек и петуха. Всех их доставили сюда прямо из личного хозяйства главы государства.

По такому случаю в интернате состоялось еще одно большое событие - открытие собственной мини-фермы. Хозяйство пока небольшое - куры, а также кролики, которых подарили на новогодние праздники. Но уже планируют расширяться - вскоре здесь появятся и козы. Новая ферма вызвала настоящий ажиотаж среди жителей дома-интерната, которые поблагодарили ребят за заботу и внимание, искреннюю помощь и поддержку.-0-

Фото Андрея Стасевича