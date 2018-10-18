Ученые из 4 стран обсудят на конференции в Витебске итоги Первой мировой

18 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 18-20 октября к столетию окончания Первой мировой войны пройдет международная конференция, сообщили корреспонденту БЕЛТА на историческом факультете Витебского государственного университета имени П.Машерова.
В работе трехдневной международной научно-практической конференции "Первая мировая война и становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений" в стенах ВГУ примут участие представители учреждений образования и научно-исследовательских центров Беларуси, России, Украины и Латвии, будет сделано около 50 докладов.
Ученые обсудят широкий круг вопросов, касающихся международных отношений и дипломатии накануне войны, факторов, которые привели к началу боев, проанализируют ситуацию на фронтах Первой мировой, рассмотрят итоги войны, какие уроки были из нее вынесены, насколько пострадали во время сражений белорусские земли, как обстояли дела в тылу и по каким источникам можно исследовать войну современным историкам. С материалами докладов ознакомит сборник, изданный к началу форума.
Организатором конференции выступил исторический факультет Витебского госуниверситета имени П.Машерова.-0-
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