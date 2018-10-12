Ученые стран СНГ обсудят в Ереване научно-техническое и инновационное сотрудничество

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-техническое и инновационное сотрудничество обсудят на II Форуме ученых Содружества Независимых Государств в Ереване 15–16 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Задачи такой масштабной встречи ученых - активизация и развитие научно-технического сотрудничества стран Содружества, придание импульса к проведению совместных исследований, разработка предложений по развитию инновационной политики, а также популяризация науки и научной деятельности среди молодежи государств СНГ. Форум должен стать эффективной площадкой для диалога и долгосрочных личных и деловых контактов между представителями научных сообществ Содружества, а также для формирования интернациональных научных групп и коллективов по выполнению высокотехнологичных исследований", - рассказали в пресс-службе.

Помимо пленарного заседания на полях форума предусмотрено проведение трех круглых столов: "Состояние и перспективы развития фундаментальной науки", "Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху", "Инновационные научные исследования". "Форум нацелен на развитие процессов формирования общего научно-инновационного пространства в рамках Содружества, совершенствование механизмов его функционирования. Итогом обсуждений станет выработка рекомендаций по проведению слаженной и системной работы ответственных ведомств стран СНГ в области науки", - отметили в Исполкоме СНГ.

II Форум ученых Содружества Независимых Государств проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ. Его организаторами выступают Национальная академия наук и Министерство науки и образования Армении.-0-