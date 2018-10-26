26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина предлагает Беларуси создать совместный координационный центр по лесозащите, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Рабочий визит делегации Украины в Беларусь состоялся 24-26 октября. Группу украинских лесоводов возглавил заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь. В течение трех дней делегация познакомилась с организацией ведения охотничьего хозяйства и экологического туризма в Беларуси, процессом заготовки и переработки древесины, работой по лесовосстановлению. Особое внимание украинские коллеги уделили опыту борьбы белорусских лесоводов с усыханием сосновых насаждений. Эта проблема актуальна для Украины: общая площадь усыхания в этой стране составляет более 400 тыс. га, из них половина приходится на сосновые насаждения.

Министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа на двусторонней встрече подчеркнул, что сотрудничество лесоводов имеет давнюю историю и весомые результаты. "Между нашими странами подписано немало документов о сотрудничестве. На мой взгляд, наша задача сегодня все это актуализировать, придать этой работе новый импульс. Нам интересны ваши наработки, убежден, что наш опыт окажется полезным и для вас", - добавил он.

В свою очередь Владимир Бондарь отметил, что подходы к организации ведения лесного хозяйства в двух странах довольно похожи, однако есть существенное различие: в Беларуси Министерство лесного хозяйства как госорган может формировать политику в области ведения лесного хозяйства, что позволяет оперативно принимать те или иные важные решения. Государственное агентство лесных ресурсов Украины таким правом не наделено, что, безусловно, сказывается на работе лесоводов.

По словам Владимира Бондаря, существенное влияние на работу украинских лесоводов оказывает также общественность, которая зачастую не понимает необходимости проведения тех или иных лесохозяйственных мероприятий. "Проблема короедного усыхания является для нас ключевой. Объем пострадавших насаждений у нас более чем в два раза выше, чем в Беларуси. И наряду с объективными тому причинами, есть и субъективные: общество в большинстве своем не понимает сути этой проблемы. У себя, в Украине, мы часто можем слышать, что лесники сами придумали эту проблему, чтобы рубить лес, что природа может урегулировать все сама. Такой подход только тормозит решение проблемы", - поделился представитель Украины.

Владимир Бондарь сообщил, что и белорусские, и украинские ученые сходятся во мнении, что при эффективной работе проблему можно взять под контроль в течение 2-3 лет. "Но если в Беларуси от обнаружения очага до решения вопроса проходят считаные дни, то у нас - около двух месяцев. Процедура очень сложная, и пока мы ее проводим, очаг распространяется дальше", - добавил Бондарь.

По мнению Владимира Бондаря, создание белорусско-украинского координационного центра по лесозащите позволило бы существенно повысить эффективность работы в этом направлении. "Мы с удовольствием поддержим ваше предложение и приложим максимум усилий для того, чтобы справиться с этой бедой", - заявил Виталий Дрожжа.

Одним из учреждений, которое посетила делегация Украины, стал Гомельский опытный лесхоз. Как и во всей области, здесь борются с атаками жука-короеда. Руководство лесхоза и Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения рассказало украинским коллегам об организации санитарно-оздоровительных мероприятий в усыхающих сосновых насаждениях.

Украинскую сторону интересовал опыт Беларуси по увеличению лесистости территории, борьбы с незаконными рубками, эффективность содержания охотничьих комплексов. Делегация ознакомилась с работой Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства, ГУ "Беллесозащита", РУП "Белгослес", Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, посетила Копыльский опытный лесхоз.-0-