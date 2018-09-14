Украинские военные провели инспекцию в Беларуси

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Украины в составе четырех военных 11-13 сентября провела инспекцию на территории Беларуси. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте белорусского Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Военные инспекторы, в частности, посетили 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

Украинским военным предоставили возможность оценить информацию в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники, предоставленной Беларусью в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Инспекция проведена в соответствии с положениями соглашения между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности.-0-