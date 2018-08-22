Улица имени Якуба Коласа появится в Ташкенте

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улица имени народного поэта Беларуси Якуба Коласа появится в Ташкенте. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Узбекистане, сообщает БЕЛТА.

Церемония открытия бюста и улицы имени белорусского поэта состоится 24 августа в сквере за Государственным музеем искусств (пересечение улиц Шахрисабз и Шевченко). С белорусской стороны в мероприятии примет участие заместитель премьер-министра Михаил Русый, с узбекской - вице-премьер Нодир Отажонов.

Якуб Колас жил в Ташкенте в 1941-1943 годах.-0-