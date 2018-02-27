Уровень наркопотребления в Беларуси снижается - Минздрав

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень наркопотребления в Беларуси снижается. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный нарколог Министерства здравоохранения Иван Коноразов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Статистика свидетельствует о снижении уровня потребления наркотиков. Мы это отмечаем по цифрам диспансерного и профилактического наблюдения. Но тревожит также латентная наркомания - те, кто не обращается за оказанием наркологической помощи, - отметил медик. - Наша задача - донести до людей осознание того, что они должны обращаться за помощью". Как рассказал Иван Коноразов, в 2016 году за помощью после курения спайсов обратились 483 человека, а в 2017 году - уже 1,1 тыс. По его мнению, это говорит о том, что люди больше доверяют медикам и понимают, что лучше обращаться за помощью сразу.

На начало 2018 года на учете находились более 8 тыс. человек, а также чуть более 5 тыс. тех, кто имел однократный или двукратный опыт потребления наркотиков. "Доля лиц до 18 лет, которые страдают от зависимости, - 5,2%, 19-25 лет - 27,1%, старше 30 - 44,3%", - сказал Иван Коноразов.

Как отметил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Андрей Саладовников, идет снижение количества наркопреступлений, снижается количество передозировок. "Сегодня точечно мы работаем в отношении сбытчиков и поставщиков наркотиков в Беларуси. У нас на высоком уровне организовано взаимодействие с соседними странами. И есть положительные результаты - в общей сложности перекрыто 44 канала поставки наркотиков в Беларусь, из незаконного оборота изъято более 700 кг наркотиков и 30 кг психотропов, - сообщил правоохранитель, - Есть положительные результаты в борьбе с наркопреступлениями в интернете. В прошлом году у нас были закрыты 13 сайтов и 25 интернет-магазинов наркотиков".

"Больше всего на сегодня нас беспокоит профилактика наркомании. Мы видим, что преступность молодеет, и нам надо защитить подрастающее поколение - сделать так, чтобы оно не было втянуто в преступную деятельность. Задача эта не только МВД, но и всех госорганов", - сказал Андрей Саладовников.-0-