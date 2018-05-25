Усиленные смены пограничников будут нести службу в пунктах пропуска во время ЧМ-2018 по футболу

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиленные смены пограничников будут нести службу в пунктах пропуска во время чемпионата мира по футболу. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. "На время чемпионата мира по футболу, в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока иностранных граждан и лиц без гражданства, на основных направлениях в пунктах пропуска через границу Беларуси службу будет нести усиленный состав смен. В случае возникновения какие-либо нестандартные ситуации при пропуске болельщиков будут разрешаться на уровне дежурных служб Госпогранкомитета и Пограничной службы ФСБ России", - сказал Анатолий Лаппо.
Как отметил председатель Госпогранкомитета, на пересечении границы гражданами Беларуси эти меры никоим образом не отразятся.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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