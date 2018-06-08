8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/ Условия пенсионной реформы в Беларуси прозрачны, каких-либо изменений не планируется, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Совета Республики Ольга Козлович.
Вопрос о пенсионном обеспечении комплексно рассматривался 7 июня на плановом заседании секции научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития в Совете Республики. "Состоялась активная дискуссия, во время которой звучали самые разные, в том числе и альтернативные точки зрения: о повышении пенсионного возраста для женщин, пересмотре оплаты труда в бюджетной сфере, введении условно накопительной пенсионной системы, дополнительных корпоративных систем и другие. Каждый из присутствовавших экспертов мог высказать свою точку зрения. Однако нельзя оценивать прозвучавшие мнения как отработанные предложения, - подчеркнула Ольга Козлович. - Условия осуществления поэтапной пенсионной реформы в Беларуси известны и прозрачны. В настоящее время каких-либо изменений не планируется".
"Стоит задача, чтобы средняя пенсия составляла не менее 40% от средней заработной платы по стране. Это зависит от сбалансированности Фонда социальной защиты населения и возможностей республиканского бюджета", - напомнила пресс-секретарь верхней палаты белорусского парламента.
В заседании приняли участие представители госорганов и эксперты из бизнес-сообщества, общественных объединений.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.997 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN