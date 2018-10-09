9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуга почасового ухода за детьми остается наиболее востребованной у белорусских семей. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери (14 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

Территориальные центры социального обслуживания населения (всего в стране их 146) организуют работу с семьями, воспитывающими детей, в зависимости от их потребностей: оказывают консультации, социально-психологические и посреднические услуги, услуги почасового ухода за детьми, временного приюта, социального патроната. "Наиболее востребованной у семей, воспитывающих детей, является услуга няни. Она предоставляется семьям, воспитывающим двоих и более детей, родившихся одновременно (двойни, тройни) в возрасте до 3 лет, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Только за первое полугодие 2018 года услугами няни воспользовались почти 2 тыс. семей, в том числе более 1,7 тыс. семей, воспитывающих двойню до 3 лет, 46 семей с тройней до 3 лет и 200 семей, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет", - отметил Валерий Ковальков.

С учетом обращений граждан расширяются категории семей, имеющих право на услугу няни. С 2018 года претендовать на нее могут семьи, в которых оба родителя либо родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на базе домов-интернатов для детей-инвалидов предоставляется услуга социальной передышки (не более 28 дней в календарном году). Это возможность для родителей таких детей немного отдохнуть от обязанностей по уходу, восстановить силы, решить семейно-бытовые и иные вопросы. На период предоставления услуги за семьей сохраняется право на все социальные выплаты (пенсия, пособия). В первом полугодии 2018 года услуга была предоставлена 20 семьям, в 2017 году - 82 семьям.-0-