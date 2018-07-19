Установлен перечень предметов школьных выпускных экзаменов в новом учебном году

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования установило перечень предметов школьных выпускных экзаменов в 2018/2019 учебном году. Соответствующее постановление Министерства образования от 4 июля 2018 года №59 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу выпускники 9-х классов будут сдавать письменные экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике. Учащиеся, освоившие программу среднего образования, в письменной форме будут экзаменоваться по математике, а также по белорусскому или русскому языку (на выбор). Устно одиннадцатиклассники будут сдавать иностранный язык и историю Беларуси.

При этом учащиеся, обучавшиеся на языке национального меньшинства (польском или литовском), дополнительно будут сдавать письменные экзамены по этому языку.

Учащиеся базовой школы - колледжа искусств, средней школы - колледжа искусств, гимназии - колледжа искусств на II и III ступенях общего среднего образования наряду с учебными предметами, обязательными для образовательной программы базового и среднего образования, будут сдавать выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств, который проводится в практической форме.

Документ вступает в силу с 1 сентября.-0-