В Беларуси 37,1% введенного в I полугодии жилья построено для нуждающихся

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 37,1% введенного в первом полугодии жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-июне организации всех форм собственности построили 19,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1,679 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 622,8 тыс. кв.м, или 37,1% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 413,5 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 400 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 460,1 тыс. кв.м общей площади жилья (27,4% от общего ввода по республике).-0-
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