В Беларуси 46% жилфонда готово к отопительному сезону

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 46% жилищного фонда готово к отопительному сезону. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила консультант отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства Мария Бородич.

"По состоянию на 1 августа, в Беларуси 46% жилых домов подготовлено к отопительному сезону. Паспорта готовности по всем объектам должны быть получены до 1 октября", - отметила Мария Бородич.

Подготовка жилфонда к осенне-зимнему периоду включает профилактику и ремонт внутренних систем теплоснабжения зданий, внутренних и подводящих газо-, водо- и электрокоммуникаций. Уточняются планы по взаимодействию энергоснабжающих организаций с оперативными службами в случае аварийных ситуаций. При необходимости выполняется ремонт строительных конструкций зданий (утепление, остекление, ремонт кровли и т.д.).

По данным на 1 августа, паспорта готовности получили 938 теплоисточников, или 27% от их общего числа. Выполняется замена тепловых сетей. В целом по отрасли создан запас 10,7 тыс. т топочного мазута в качестве резервного топлива для газовых котельных (102% от задания). План по заготовке древесного топлива выполнен на 75%, торфа - на 68%.

Комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года утвержден постановлением Совета Министров от 6 июня 2018 года №430. Республиканским органам госуправления совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо завершить до 20 сентября подготовительные работы к осенне-зимнему периоду и обеспечить оформление до 30 сентября актов проверки готовности и паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию.-0-