17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 95,8% детей 3-6 лет получают дошкольное образование, это один из самых высоких показателей в Европе. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель начальника Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.

Альбина Давидович при этом отметила, что дошкольное образование в Беларуси не является обязательным. "Мы предоставляем возможность родителям определять детей в учреждения дошкольного образования. Согласно государственному стандарту в сфере образования только в пятилетнем возрасте все дети должны быть обеспечены подготовкой к обучению в школе", - проинформировала начальник управления.

По ее словам, в некоторых регионах страны сохраняется напряженность с обеспечением детей местами в садах шаговой доступности. "Сложно в основном в микрорайонах, где идет активное строительство и ввод нового жилья, в крупных областных центрах, районах и микрорайонах Минска, где также вводится социальное жилье. За I полугодие 6 605 детей дошкольного возраста не получили при первом обращении в управление, в отдел образования места в учреждениях дошкольного образования в Минской и Брестской областях. Однако, благодаря тем мероприятиям, которые мы проводим по улучшению доступности дошкольного образования, эта цифра снижается", - подчеркнула Альбина Давидович.

По состоянию на сентябрь 2017 года в республике функционируют более 3,8 тыс. учреждений дошкольного образования. Их посещает 426,3 тыс. воспитанников.-0-