В Беларуси 987 родившихся в преддверии Дня Независимости малышей получили вышиванку от БРСМ

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышиванку от Белорусского республиканского союза молодежи получили 987 новорожденных, появившихся на свет в преддверии Дня Независимости, сообщила БЕЛТА координатор проекта "Подари новорожденному вышиванку" Александра Луговская.

По словам Александры Луговской, молодые люди посетили 88 роддомов и родильных отделений. "Новорожденные малыши, которые получили обереги с национальной символикой, будут расти здоровыми, сильными, крепкими и находиться под надежной защитой. Белорусский орнамент, переданный нам предками, - это своеобразный шифр, призванный оберегать человека",- отметила координатор проекта. Кроме того, в этом году участниками акции стали родители при регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния. Активисты БРСМ побывали также в 15 ЗАГСах и детском доме семейного типа.

Акция "Подари новорожденному вышиванку" проходила в стране с 26 июня по 5 июля. Она реализуется с 2016 года и является составной частью республиканского молодежного проекта БРСМ "Беларусь - крынiца натхнення". Ее символом стала вышиванка - одежда для малышей с элементами национального орнамента. Такие необычные подарки получают молодые мамы и малыши в родильных домах и родильных отделениях во всех регионах страны.-0-