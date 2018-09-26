В Беларуси более 90 тыс. пожилых людей получают соцуслуги на дому

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 90 тыс. нетрудоспособных пожилых людей получают социальные услуги на дому, сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Социальные работники обслуживают на дому 90,1 тыс. нетрудоспособных пожилых людей: 30,5% в возрасте до 75 лет, 24,8% - от 75 до 80 лет, и почти половина - 44,7% в возрасте 80 лет и старше. Из них 26% - одинокие граждане пожилого возраста. Оказание социальных услуг дифференцировано. Бесплатно их получают одинокие малообеспеченные граждане, чей размер пенсии меньше бюджета прожиточного минимума - это около 2% от общего количества пожилых людей, получающих соцуслуги на дому. Граждане, имеющие доход от 1 до 2 бюджетов - оплачивают около 60%. Пожилым людям, имеющим детей трудоспособного возраста, которые обязаны содержать родителей по закону, соцуслуги на дому предоставляются на условиях полной оплаты", - отметил Александр Румак.-0-