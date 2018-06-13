В Беларуси более тысячи студентов-платников захотели получить распределение

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более тысячи студентов-платников изъявили желание получить распределение. Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко во время встречи со студентами Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что сейчас студенты, учась на платном отделении, могут претендовать на распределение и получить первый опыт работы. "У нас в этом году больше тысячи студентов-платников уже обратились с просьбой распределить их. Но у нас есть законодательная коллизия: на них не распространяется статус молодого специалиста в отличие от бюджетников. В новую редакцию Кодекса об образовании мы заложили норму, что, если студент-платник обращается в комиссию за распределением, на него тоже распространяется статус молодого специалиста со всеми вытекающими социальными гарантиями", - пояснил он.

По словам министра образования, платное образование в высшей школе Беларуси также является формой социальной защиты студента. "Выйти на рынок труда после школы и конкурировать на нем гораздо сложнее, чем после вуза. Во-вторых, сегодня платное образование в полном объеме не покрывает все затраты, которые требуются для подготовки специалиста, то есть, по сути, это является частичной оплатой образования. Кроме этого, есть система льготного кредита. Плюс к этому любой платник может прерывать образование, пойти поработать, перевестись на заочное - попробовать совмещать учебу и работу. Есть механизмы, которые позволяют это сделать", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Встреча министра образования со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте Беларуси прошла в форме диалога. Студенты задавали вопросы о плюсах магистранта перед бакалавром при устройстве на работу, интересовались любимым видом спорта министра, его воспоминаниями о студенческих годах. Кроме этого, присутствующие обсудили актуальные вопросы образования, молодежной политики и в целом жизнедеятельности студенческой молодежи.-0-