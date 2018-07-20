20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для получения среднего специального образования планируется принять 39,3 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила консультант главного управления профессионального образования Министерства образования Татьяна Короткевич.

Татьяна Короткевич отметила, что приемная кампания в ссузы стартовала сегодня в штатном режиме. "Прием на уровень среднего специального образования осуществляют 111 колледжей, 10 из них частной формы собственности, а также 86 учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования. Всего для получения среднего специального образования планируется принять 39,3 тыс. человек, в том числе за счет средств бюджета - 24,5 тыс.", - уточнила она.

Выпускники девятых классов поступают по конкурсу среднего балла свидетельства об общем базовом образовании на все специальности, кроме тех, по которым необходимо сдавать вступительное испытание (творческие специальности, специальности спорта).

Выпускники одиннадцатых классов сдают два обязательных вступительных испытания по учебным предметам в форме ЦТ. При поступлении на творческие и спортивные специальности абитуриентам предстоит ЦТ по языку (русскому или белорусскому) и экзамен по специальности. "В случае если в год, предшествующий приему, конкурс на место составлял 1,5 человека и менее, то зачисление производится по конкурсу среднего балла документа об образовании (без предъявления сертификатов ЦТ), а на творческие и спортивные специальности - по конкурсу среднего балла документа об образовании и результату вступительного испытания по специальности", - пояснила консультант.

"Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального образования на основе профессионально-технического с общим средним образованием в сокращенный срок, сдают только вступительное испытание по специальности. Вместе с тем если зачисление проводится по конкурсу среднего балла, то в документе об образовании у абитуриентов, поступающих на основе общего среднего или профтехобразования, отметка по учебному предмету общеобразовательного цикла, соответствующему профильному испытанию, должна быть не ниже четырех баллов", - добавила Татьяна Короткевич.

Вступительная кампания в учреждения среднего специального образования проходит с 20 июля по 17 августа. Принимать документы на бюджет у абитуриентов, имеющих общее базовое образование, будут по 3 августа. На платные места срок подачи установлен по 14 августа. Сдать вступительные испытания они смогут 4-8 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 10 августа, на платной основе - по 16 августа.

Прием документов на бюджет от поступающих с общим средним и профтехобразованием с общим средним образованием продлится по 9 августа, на платную форму обучения - по 16 августа. Сдать вступительные испытания эта категория абитуриентов сможет 10-12 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 14 августа, на платной основе - по 17 августа.

Абитуриент должен представить в приемную комиссию ссуза удостоверение личности, заявление, документ об образовании, а также сертификаты ЦТ, медицинскую справку, документы, подтверждающие льготы, если такие есть, и фотографии.-0-