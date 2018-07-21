21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси купание ограничено в 38 зонах отдыха, запрещено в трех, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено в 16 зонах рекреации. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района, пляжи на озере в деревне Хмелево Жабинковского района, по улице Октябрьской революции (Гребной канал) в Бресте, а также "Восток" (правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста) в этом же областном центре. Ограничили купание детей в открытом водоеме городского парка Малориты, на пляжах санатория "Надзея" и озера Визжар в Жабинке. В Гомельской области в списке пляжи "Волотовской" в Центральном районе Гомеля и "Западный", "Любенский" - в Советском районе. В Минской области ограничения коснулись места отдыха на реке Случь 11-го городка на ул.Социалистической в Слуцке, а также водохранилища Рудня Слуцкого района. В Могилевской области это пляжи №1 "Центральный" в Бобруйске, санатория им. В.И.Ленина в Бобруйске, на реке Бася по ул.Верхнеяловской в Чаусах.

Ограничено купание детей и взрослых в 22 зонах рекреации. В Брестской области в список попали пляжи "Центральный" (правый и левый берега реки Мухавец) в Бресте, в Гомельской - пляж "Каскад-1" в Центральном районе Гомеля, в Гродненской - озеро в Щучине. В Могилевской области - Гребеневское водохранилище, пляжи на Днепре в Могилеве и у деревни Полыковичи, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района. Ограничения касаются и Минска: здесь в списке пляжи №1 Заславского водохранилища, №2, 5, 6, 7, 8 водохранилища Дрозды, №1 водохранилища Комсомольское озеро.

Запрет на купание установлен на пляжах в городском парке Жабинки и №8, 9 Заславского водохранилища в Минске.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 13 по 19 июля провели обследования 385 зон рекреации. В 49 (12,7%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов. Выдано 36 рекомендаций об устранении недостатков, направлены 42 письма в местные исполнительные органы, 44 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 650 проб воды, 65 из них не соответствовали гигиеническим нормативам.-0-