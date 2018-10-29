В Беларуси на этой неделе ожидается до +20°С

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе ожидается теплая для этого времени погода, особенно тепло будет в южных районах страны, но без дождей не обойдется, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 30 октября, погодные условия будут определяться поступлением теплой воздушной массы с юго-запада Европы, но в восточных районах сохранится влияние фронтального раздела, что обусловит большие контрасты температур между северо-востоком и юго-западом страны. Ожидается преобладание облачной погоды, ночью и утром преимущественно по восточной половине республики пройдут небольшие дожди, по Витебской области - с мокрым снегом. Днем будет без существенных осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью в основном составит от нуля до плюс 6 градусов, по юго-западу она не опустится ниже 7-12 градусов тепла. Днем температура будет находиться в пределах от плюс 2 градусов по северо-востоку Витебской области до 20 градусов тепла по юго-западу Брестской области.

В среду, 31 октября, атмосферный фронт обусловит кратковременные дожди на большей части территории страны. Ночью будет 6-12 градусов выше нуля, днем - 11-18 градусов тепла. По северо-востоку страны температурный фон ниже: ночью 3-5 градусов тепла, днем - 7-10 градусов выше нуля.

В четверг, 1 ноября, в области повышенного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура ночью составит 4-9 градусов тепла, днем будет в основном плюс 12-18 градусов, лишь по северо-востоку страны не выше плюс 10-11 градусов.

В пятницу, 2 ноября, ночью преимущественно без осадков, днем атмосферный фронт обусловит в основном по северо-западной половине республики кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью будет от 2 до 9 градусов тепла, днем - в основном 8-14 градусов выше нуля, в юго-западных районах страны - 15-16 градусов со знаком плюс.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь