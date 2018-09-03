В Беларуси на полях нет трансгенных растений - НАН

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на полях нет трансгенных растений, заявил сегодня на пресс-конференции главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси принят закон "О безопасности генно-инженерной деятельности". "У нас в стране использование генетически модифицированных растений на полях разрешено. Но на сегодня в практике сельскохозяйственного производства таковых не имеется. Они должны предварительно пройти сложную процедуру контроля - получение разрешения от Минприроды, испытания на полигоне, оценка всевозможных рисков, потом повторные испытания, медицинская оценка. Это долгий путь. Так что на наших полях сейчас трансгенных растений нет", - сказал Александр Кильчевский.

В то же время продукты питания, поступающие из других стран, могут содержать ГМО, поэтому в Беларуси создана соответствующая система контроля. "Сегодня это 17 лабораторий, где количественно оценивается содержание ГМО в продуктах. Если ГМО находят, это не значит, что такой продукт будет запрещен к употреблению. Если содержание превышает 0,9%, то продукция подлежит маркировке", - отметил главный ученый секретарь НАН.

В 2017 году площадь, занятая генетически модифицированными растениями, составила 190 млн га в 67 странах. Лидируют в этой сфере США, Бразилия, Аргентина, Канада, Индия. Основные культуры - это соя (50% всех продуктов с ГМО), кукуруза (31%), хлопок (13%) и рапс (5%). Всего в мире допущено к работе 476 генетически модифицированных форм.-0-