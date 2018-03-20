20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на треть снизилась подростковая преступность. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики Министерства внутренних дел Виталий Янчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"За два месяца этого года в Беларуси отмечается снижение на треть подростковой преступности по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также почти в два раза снизилось количество особо тяжких и тяжких преступлений с участием несовершеннолетних. Сейчас удельный вес подростковой преступности чуть больше двух процентов - такого минимального показателя у нас еще не было", - отметил Виталий Янчин.

По его словам, все профилактические мероприятия будут продолжены и в период весенних каникул. "Как самостоятельно, так и совместно с органами образования мы планируем проведение ряда профилактических мероприятий и акций на весенних каникулах. Содержательный досуг детей во время каникул очень важен для их отдыха, здоровья и безопасности", - подчеркнул руководитель.-0-