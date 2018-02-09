В Беларуси на весенние полевые работы в 2018 году потребуется более Br1,8 млрд

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребность в финансировании весенних полевых работ в 2018 году составит более Br1,8 млрд. Такие данные приводятся в рабочем плане по подготовке и проведению весенних полевых работ, который размещен на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.
Общая потребность в финансах на 2018 год составляет более Br3,6 млрд, в том числе на период с января по май - более Br1,8 млрд. Средства будет направлены на закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, ремонт и обслуживание сельхозтехники, семена и др.
Площадь сева яровых культур в сельскохозяйственных организациях Беларуси в 2018 году составит 2,683 млн га.
Производство зерна в нынешнего году в сельхозорганизациях планируется в объеме 8,3 млн т, в том числе фуражного 6,4 млн т. Картофеля предполагается произвести 1,18 млн т, сахарной свеклы - 4,9 млн т, льнотресты - 180 тыс. т, маслосемян рапса - 780 тыс. т, овощей - 629 тыс. т, плодов и ягод - 118 тыс. т (данные приводятся с учетом фермерских хозяйств).-0-
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