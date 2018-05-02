2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали производить отечественные лыжероллеры. В эфире телеканала "Беларусь 1" их продемонстрировал председатель КГБ Беларуси и председатель наблюдательного совета Федерации биатлона Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.

Ранее поручение освоить производство лыжероллеров и другого спортивного инвентаря для массового спорта давал Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Эта работа проведена белорусским предприятием. Разработаны и сделаны лыжероллеры. Это начало работы в этой сфере. Организуется серийное производство в двух основных версиях: для конькового хода и классического хода", - рассказал Валерий Вакульчик.

Он отметил, что резина для колес изготавливается на "Белшине" и все остальные компоненты тоже белорусского производства.

"В первую очередь будет обеспечена потребность в лыжероллерах детско-юношеских спортивных школ. Следующий этап - обеспечение потребности общеобразовательных школ для того, чтобы дети могли заниматься спортом и этот инвентарь был доступен. В последующем это оборудование будет доступно для широкого круга любителей спорта", - отметил Валерий Вакульчик.

При этом он заверил, что по качеству отечественные лыжероллеры не уступают иностранным аналогам, но доступность цены позволит их приобретать. К 1 сентября будут выпущены 5 тыс. пар. В дальнейшем в зависимости от спроса можно будет наращивать производство, что будет влиять и на снижение цены.

"Следующий этап - изготовление отечественных лыж. Мы пока не замахиваемся на инвентарь для высокого спорта. Нам нужно обеспечить доступность инвентаря для массового спорта и любителей", - добавил Валерий Вакульчик.-0-