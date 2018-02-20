В Беларуси начали выпускать комплексный препарат для лечения вирусного гепатита С

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтическое предприятие ОАО "Экзон" (Дрогичин) первым в Беларуси выпустило комплексный препарат для лечения вирусного гепатита С. Такая информация озвучена в новостном эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Ранее препараты для лечения вирусного гепатита С Беларусь импортировала. Сейчас фармпредприятие из Дрогичина освоило технологию и выпустило первую серию комбинированного препарата для лечения этого заболевания. Он способен заменить зарубежные аналоги и предоставить выбор потребителю: вместо комплексного приема нескольких препаратов одновременно теперь можно будет использовать один.

Первая серия новых лекарств насчитывает около 2 тыс. упаковок. Как отмечалось в новостном сюжете, освоение генериков (аналогов оригинальных препаратов) при импортозамещении невозможно без тщательного контроля. Высокоэффективный метод жидкостной хроматографии позволяет исследовать соответствие таблетки оригиналу. Все поступающее сырье в ОАО "Экзон" перед допуском к производству исследуется, контроль лекарственных средств ведется по всем показателям.

ОАО "Экзон" также известно производством гематогена, здесь выпускаются около 20 видов этой продукции. Главный производственный приоритет ОАО - генерики. В общем объеме производства лекарственные средства занимают 60%, выпускаются свыше 70 наименований таблеток, капсул, порошков и гранул разного терапевтического действия.

Предприятие входит в состав холдинга "Белфармпром".-0-